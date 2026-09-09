Visi,lochi è ricordi di u nostru paese, Santa Reparata Di Balagna, Santa-Reparata-di-Balagna

Informations pratiques

Visi,lochi è ricordi di u nostru paese Samedi 19 septembre, 11h00 Santa Reparata Di Balagna Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Plongez dans vos souvenirs : visages, lieux, moments de vie et évènements familiaux à travers une exposition de photographies anciennes racontant l’histoire de notre village.

Santa Reparata Di Balagna SANTA REPARATA DI BALAGNA Santa-Reparata-di-Balagna 20220 Haute-Corse Corse 0495600868 Parkings à proximité

Plongez dans vos souvenirs : visages, lieux, moments de vie et évènements familiaux à travers une exposition de photographies anciennes racontant l’histoire de notre village.