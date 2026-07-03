Exposition Photographique Fleurs des Champs et leurs Hôtes Église de Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Informations pratiques

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Exposition Photographique Fleurs des Champs et leurs Hôtes

Église de Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 8 Rue des Bois Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Tout public

Durant trois jours, les Amis de l’église de Sainte Marie du Lac vous proposent de découvrir, au sein de l’église de Sainte-Marie-du-Lac, une exposition autour des fleurs des champs, mais aussi de leurs hôtes. Une belle occasion de découvrir la faune et la flore qui peuplent la région. .

Église de Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 8 Rue des Bois Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est +33 7 44 91 11 36

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English : Exposition Photographique Fleurs des Champs et leurs Hôtes

L’événement Exposition Photographique Fleurs des Champs et leurs Hôtes Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne