Fête de la pomme et des cucurbitacées Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Fête de la pomme et des cucurbitacées Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement dimanche 11 octobre 2026.
Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Fête de la pomme et des cucurbitacées
Village musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Fête de la pomme et des cucurbitacées dimanche 11 octobreTout public
Fête de la pomme et des cucurbitacées dimanche 11 octobre
Prenez part à notre fête de la Pomme et des Cucurbitacées le dimanche 12 octobre .
Village musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est +33 3 26 41 01 02
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English : Fête de la pomme et des cucurbitacées
Apple and Cucurbit Festival Sunday, October 11
L’événement Fête de la pomme et des cucurbitacées Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne