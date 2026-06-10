Fête de la pomme et des cucurbitacées Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement dimanche 11 octobre 2026.

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Fête de la pomme et des cucurbitacées

Village musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Fête de la pomme et des cucurbitacées dimanche 11 octobreTout public

Fête de la pomme et des cucurbitacées dimanche 11 octobre

Prenez part à notre fête de la Pomme et des Cucurbitacées le dimanche 12 octobre .

Village musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est +33 3 26 41 01 02

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English : Fête de la pomme et des cucurbitacées

Apple and Cucurbit Festival Sunday, October 11

L’événement Fête de la pomme et des cucurbitacées Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne