Nuret-le-Ferron

Exposition photographique

Rue du Château d’Eau Nuret-le-Ferron Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Exposition photographique combattants variés.

Cette exposition vous présentera de nombreuses photos de combattants variés en période nuptiale prises au cours de plusieurs voyages tout au Nord de l’Europe. Les photos on été réalisées par Marc Junquet. .

Rue du Château d’Eau Nuret-le-Ferron 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 02 60 72 69 marcjunquet@orange.fr

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English :

Photographic exhibition: various combatants.

L’événement Exposition photographique Nuret-le-Ferron a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne