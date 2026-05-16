Exposition photographique Nuret-le-Ferron
Exposition photographique Nuret-le-Ferron samedi 6 juin 2026.
Nuret-le-Ferron
Exposition photographique
Rue du Château d’Eau Nuret-le-Ferron Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Exposition photographique combattants variés.
Cette exposition vous présentera de nombreuses photos de combattants variés en période nuptiale prises au cours de plusieurs voyages tout au Nord de l’Europe. Les photos on été réalisées par Marc Junquet. .
Rue du Château d’Eau Nuret-le-Ferron 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 02 60 72 69 marcjunquet@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Photographic exhibition: various combatants.
L’événement Exposition photographique Nuret-le-Ferron a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne
À voir aussi à Nuret-le-Ferron (Indre)
- Brocante et soirée Méchoui Nuret-le-Ferron 5 juillet 2026
- Balade-spectacle En la forêt de longue attente Nuret-le-Ferron 18 juillet 2026