UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Faremoutiers

Exposition photos, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Faremoutiers · Faremoutiers

Exposition photos, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye de Faremoutiers
Adresse
1 rue Fénelon-Desfourneaux 77515 Faremoutiers
Ville
77515 Faremoutiers
Département
Seine-et-Marne

Exposition photos 19 et 20 septembre Abbaye de Faremoutiers Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du européennes du patrimoine, nous vous proposons plusieurs expositions photos pour découvrir ou redécouvrir l’Abbaye d’une autre façon.

Abbaye de Faremoutiers 1 rue Fénelon-Desfourneaux 77515 Faremoutiers Faremoutiers 77515 Seine-et-Marne Île-de-France
Exposition photo

©Sidonie Piccavet

À voir aussi à Faremoutiers (Seine-et-Marne)