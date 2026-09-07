AGENDA · Faremoutiers
Exposition photos, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Faremoutiers · Faremoutiers
Informations pratiques
Exposition photos 19 et 20 septembre Abbaye de Faremoutiers Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées du européennes du patrimoine, nous vous proposons plusieurs expositions photos pour découvrir ou redécouvrir l’Abbaye d’une autre façon.
Abbaye de Faremoutiers 1 rue Fénelon-Desfourneaux 77515 Faremoutiers Faremoutiers 77515 Seine-et-Marne Île-de-France
Exposition photo
©Sidonie Piccavet
À voir aussi à Faremoutiers (Seine-et-Marne)
- Mini ferme, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers 19 septembre 2026
- Découverte du site de l’Abbaye de Faremoutiers, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers 19 septembre 2026
- Concert du Choeur de l’Abbaye de Faremoutiers, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers 19 septembre 2026
- Démonstration de chiens de berger, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers 19 septembre 2026