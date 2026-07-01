Exposition photos & Cirque Minuscule à Bertholène Bertholène
mardi 28 juillet 2026 · Bertholène
Informations pratiques
Bertholène
Exposition photos & Cirque Minuscule à Bertholène
Bertholène Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-28
L’Association Culture et Patrimoine à Bertholène vous propose une exposition de photo de 15h à 19h au château de Bertholène. Vernissage mardi 28 juillet à 18h.
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Bertholène 12310 Aveyron Occitanie culturepatrimoinebertho@gmail.com
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English :
The Bertholène Culture and Heritage Association invites you to a photo exhibition from 3:00 p.m. to 7:00 p.m. at the Château de Bertholène. The opening reception is on Tuesday, July 28, at 6:00 p.m.
L’événement Exposition photos & Cirque Minuscule à Bertholène Bertholène a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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