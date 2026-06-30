Conférence de Monique DUGUE-BOYER à Bertholène Bertholène
mardi 18 août 2026 · Bertholène
Informations pratiques
Bertholène
Conférence de Monique DUGUE-BOYER à Bertholène
Bertholène Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Conférence de Monique DUGUE-BOYER. Rendez-vous au château de Bertholène à partir de 21h. Dès 19h, restauration sur place. Réservation conseillée par SMS au 07 83 42 60 05
Des projets oubliés un sanatorium dans les Palanges (fin XIXe) et un projet novateur de plusieurs communes (Bertholène, Gages, Laissac…) pour un hôpital hospice en 1910. .
Bertholène 12310 Aveyron Occitanie
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English :
Lecture by Monique DUGUE-BOYER. The event will take place at the Château de Bertholène starting at 9:00 p.m. Food will be available on site starting at 7:00 p.m. Reservations are recommended via text message at 07 83 42 60 05.
L’événement Conférence de Monique DUGUE-BOYER à Bertholène Bertholène a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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