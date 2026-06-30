Informations pratiques

Bertholène

Conférence de Monique DUGUE-BOYER à Bertholène

Bertholène Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Conférence de Monique DUGUE-BOYER. Rendez-vous au château de Bertholène à partir de 21h. Dès 19h, restauration sur place. Réservation conseillée par SMS au 07 83 42 60 05

Des projets oubliés un sanatorium dans les Palanges (fin XIXe) et un projet novateur de plusieurs communes (Bertholène, Gages, Laissac…) pour un hôpital hospice en 1910. .

Bertholène 12310 Aveyron Occitanie

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English :

Lecture by Monique DUGUE-BOYER. The event will take place at the Château de Bertholène starting at 9:00 p.m. Food will be available on site starting at 7:00 p.m. Reservations are recommended via text message at 07 83 42 60 05.

L’événement Conférence de Monique DUGUE-BOYER à Bertholène Bertholène a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)