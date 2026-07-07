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Exposition peinture à Bertholène Bertholène

mardi 11 août 2026 · Bertholène

Exposition peinture à Bertholène Bertholène

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Ville
12310 Bertholène
Département
Aveyron
Tarif

Bertholène

Exposition peinture à Bertholène

Bertholène Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-11

L’association Culture et Patrimoine à Bertholène propose une exposition peinture de l’artiste Michelle LE GOFF.

Rendez-vous au château de Bertholène du 11 au 17 août, de 15h à 18h.
Vernissage mardi 11 Août à 18h.   .

Bertholène 12310 Aveyron Occitanie   culturepatrimoinebertho@gmail.com

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English :

The Culture and Heritage Association %E0 Berthol%E8ne is hosting a painting exhibition by artist Michelle LE GOFF.

Come visit the Château de Bertholène from August 11 to 17, from 3:00 p.m. to 6:00 p.m.

L’événement Exposition peinture à Bertholène Bertholène a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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