Exposition peinture à Bertholène Bertholène
mardi 11 août 2026 · Bertholène
Informations pratiques
Bertholène
Exposition peinture à Bertholène
Bertholène Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-11
L’association Culture et Patrimoine à Bertholène propose une exposition peinture de l’artiste Michelle LE GOFF.
Rendez-vous au château de Bertholène du 11 au 17 août, de 15h à 18h.
Vernissage mardi 11 Août à 18h. .
Bertholène 12310 Aveyron Occitanie culturepatrimoinebertho@gmail.com
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English :
The Culture and Heritage Association %E0 Berthol%E8ne is hosting a painting exhibition by artist Michelle LE GOFF.
Come visit the Château de Bertholène from August 11 to 17, from 3:00 p.m. to 6:00 p.m.
L’événement Exposition peinture à Bertholène Bertholène a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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