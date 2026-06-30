Informations pratiques

Bertholène

Exposition à Bertholène

Bertholène Aveyron

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Exposition de peinture de Jean Pierre SARTENE et de Nicolas BELIZERE du 28 au 30 Août 2026 de 15h à 19h. Vernissage jeudi 27 Août à 18h.

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Bertholène 12310 Aveyron Occitanie culturepatrimoinebertho@gmail.com

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English :

Painting exhibition by Jean Pierre SARTENE and Nicolas BELIZERE, August 28–30, 2026, from 3:00 p.m. to 7:00 p.m. Opening reception on Thursday, August 27, at 6:00 p.m.

L’événement Exposition à Bertholène Bertholène a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)