Quine des Jonquilles des Palanges à Bertholène Bertholène
Quine des Jonquilles des Palanges à Bertholène Bertholène samedi 10 octobre 2026.
Bertholène
Quine des Jonquilles des Palanges à Bertholène
Bertholène Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Quine des Jonquilles des Palanges 20h30 à la salle des fêtes de Bertholène.
Nombreux lots à gagner .
Bertholène 12310 Aveyron Occitanie +33 6 43 36 18 91
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English :
Quine des Jonquilles des Palanges 20h30 at the village hall of Bertholène.
L’événement Quine des Jonquilles des Palanges à Bertholène Bertholène a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)