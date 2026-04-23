Bertholène

Quine des Jonquilles des Palanges à Bertholène

Bertholène Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Quine des Jonquilles des Palanges 20h30 à la salle des fêtes de Bertholène.

Nombreux lots à gagner .

Bertholène 12310 Aveyron Occitanie +33 6 43 36 18 91

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English :

Quine des Jonquilles des Palanges 20h30 at the village hall of Bertholène.

L’événement Quine des Jonquilles des Palanges à Bertholène Bertholène a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)