Exposition de peinture à Bertholène Bertholène
mardi 18 août 2026 · Bertholène
Informations pratiques
Bertholène
Exposition de peinture à Bertholène
Bertholène Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Exposition de peinture de l’artiste Aline BOUSQUET au château de Bertholène de 15h à 19h du 21 au 23 août 2026. Vernissage jeudi 20 Août à 18h.
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Bertholène 12310 Aveyron Occitanie culturepatrimoinebertho@gmail.com
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English :
Painting exhibition by artist Aline BOUSQUET at the Château de Bertholène from 3:00 p.m. to 7:00 p.m. August 21–23, 2026. Opening reception on Thursday, August 20, at 6:00 p.m.
L’événement Exposition de peinture à Bertholène Bertholène a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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