Informations pratiques

Bertholène

Exposition de peinture à Bertholène

Bertholène Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Exposition de peinture de l’artiste Aline BOUSQUET au château de Bertholène de 15h à 19h du 21 au 23 août 2026. Vernissage jeudi 20 Août à 18h.

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Bertholène 12310 Aveyron Occitanie culturepatrimoinebertho@gmail.com

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English :

Painting exhibition by artist Aline BOUSQUET at the Château de Bertholène from 3:00 p.m. to 7:00 p.m. August 21–23, 2026. Opening reception on Thursday, August 20, at 6:00 p.m.

L’événement Exposition de peinture à Bertholène Bertholène a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)