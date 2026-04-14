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Exposition photos du club Regard, Foyer Communal de Bagard, Bagard

Exposition photos du club Regard, Foyer Communal de Bagard, Bagard

Exposition photos du club Regard, Foyer Communal de Bagard, Bagard vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Foyer Communal de Bagard

Adresse : Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard

Ville : 30140 Bagard

Département : Gard

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Exposition photos du club Regard 24 – 26 avril Foyer Communal de Bagard Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Vernissage le 24 avril à 18h30

Foyer Communal de Bagard Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie
Exposition annuelle du club photo « Regard »

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