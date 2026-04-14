Exposition photos du club Regard, Foyer Communal de Bagard, Bagard
Exposition photos du club Regard, Foyer Communal de Bagard, Bagard vendredi 24 avril 2026.
Exposition photos du club Regard 24 – 26 avril Foyer Communal de Bagard Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
Vernissage le 24 avril à 18h30
Foyer Communal de Bagard Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie
Exposition annuelle du club photo « Regard »