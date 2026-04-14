Exposition photos du club Regard, Foyer Communal de Bagard, Bagard

Exposition photos du club Regard 24 – 26 avril Foyer Communal de Bagard Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Vernissage le 24 avril à 18h30

Foyer Communal de Bagard Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie

Exposition annuelle du club photo « Regard »