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Exposition photos en extérieur Peyrusse-le-Roc

jeudi 9 juillet 2026 · Peyrusse-le-Roc

Exposition photos en extérieur Peyrusse-le-Roc

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Ville
12220 Peyrusse-le-Roc
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Peyrusse-le-Roc

Exposition photos en extérieur

Peyrusse-le-Roc Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-09

Exposition photos en extérieur dans les communes de Peyrusse-le-Roc, Lugan et Vaureilles. En extérieur Florilège des meilleurs auteurs de la fédération photographique de France et du Club Georges MELIES .
A Lugan exposition d’œuvres de Art en Grange . (D’Click Montbazinois et Art en Grange).   .

Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie   mairie-peyrusseleroc@wanadoo.fr

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English :

L’événement Exposition photos en extérieur Peyrusse-le-Roc a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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