Informations pratiques

Peyrusse-le-Roc

Exposition photos en extérieur

Peyrusse-le-Roc Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-09

Exposition photos en extérieur dans les communes de Peyrusse-le-Roc, Lugan et Vaureilles. En extérieur Florilège des meilleurs auteurs de la fédération photographique de France et du Club Georges MELIES .

A Lugan exposition d’œuvres de Art en Grange . (D’Click Montbazinois et Art en Grange). .

Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie mairie-peyrusseleroc@wanadoo.fr

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English :

L’événement Exposition photos en extérieur Peyrusse-le-Roc a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)