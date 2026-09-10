Exposition photos et cartes postales anciennes, Ferme de la Forêt, Courtes

Informations pratiques

Exposition photos et cartes postales anciennes 19 et 20 septembre Ferme de la Forêt Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition photos et cartes postales anciennes à la Ferme de la Forêt.

Ferme de la Forêt 1210 Route de la Ferme de la Forêt 01560 Courtes Courtes 01560 Le Grand Champ Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 30 71 89 https://www.grandbourg.fr/924-ferme-de-la-foret.htm Ferme de la Forêt : Ferme bressane typique construite à la fin du 16e siècle.

Venez découvrir la ferme dans son nouvel écrin avec un parcours de visite renouvelé.

Classée Monuments Historiques en 1930.

Bel exemple de ferme à colombages et torchis, datée de 1581, avec une galerie à motifs cruciformes servant de balcon à l’étage. Sa partie nord a été démolie peu après 1900. La mitre est en forme de clocher pyramidal d’inspiration romane.

Particularité : le puits est équipé d’une double manivelle, rappelant que la ferme fut divisée entre deux sœurs dont l’entente était très peu cordiale !

Un parcours de visite renouvelé : de l’alimentation aux techniques de construction, en passant par les activités agricoles, ces thématiques évoqueront les pratiques d’autrefois mises en perspectives avec le monde d’aujourd’hui.

Tout au long du parcours, des manipulations favoriseront l’expérience et le partage.

Choisissez votre mode de visite : en autonomie, multimédia ou visite flash.

Flânez autour du jardin potager, du verger avec ses variétés anciennes, des cultures de maïs et de chanvre.

Accès partiel aux fauteuils roulant avec aide Parking à proximité

Exposition photos et cartes postales anciennes à la Ferme de la Forêt.

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