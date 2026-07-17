Exposition photos « la présence britannique à Hermaville en 1917 », Église, Hermaville

Informations pratiques

Exposition photos « la présence britannique à Hermaville en 1917 » 18 – 20 septembre Église Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition rappellera à travers des photos et des images d’archives la présence de troupes britanniques à Hermaville en 1917

Église 1 Rue d’Izel, 62690 Hermaville, France Hermaville 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France

L’exposition rappellera à travers des photos et des images d’archives la présence de troupes britanniques à Hermaville en 1917

©Hermaville