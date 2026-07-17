AGENDA · Hermaville
Exposition photos « la présence britannique à Hermaville en 1917 », Église, Hermaville
vendredi 18 septembre 2026 · Église · Hermaville
Informations pratiques
Exposition photos « la présence britannique à Hermaville en 1917 » 18 – 20 septembre Église Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’exposition rappellera à travers des photos et des images d’archives la présence de troupes britanniques à Hermaville en 1917
Église 1 Rue d’Izel, 62690 Hermaville, France Hermaville 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France
L’exposition rappellera à travers des photos et des images d’archives la présence de troupes britanniques à Hermaville en 1917
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