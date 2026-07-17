Visite du Parc du Château d’Hermaville, Château d’Hermaville, Hermaville

Informations pratiques

Visite du Parc du Château d’Hermaville 19 et 20 septembre Château d’Hermaville Pas-de-Calais

4€, gratuit – 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Château construit en 1775 par Maurice Quarré du Repaire et classé à l’inventaire des Monuments Historiques. Ajout des frontons et ornements au-dessus des fenêtres au XIXème siècle. Château entouré de 26ha de près et de bois dont un parc classé, planté d’arbres magnifiques : hêtres majestueux, cèdres, séquoias et un immense et rare tulipier. Orangerie du XIX ème siècle classée.

Sens de la visite fléché à respecter, ne pas s’éloigner du sentier balisé, vous verrez peut-être des animaux sauvages si vous n’êtes pas trop bruyants.

Château d’Hermaville 5 rue de l’église 626Hermaville Hermaville 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Château construit en 1775 par Maurice Quarré du Repaire et classé à l’inventaire des Monuments Historiques. Ajout des frontons et ornements au-dessus des fenêtres au XIXème siècle. Château entouré de…

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