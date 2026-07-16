Exposition photos Les débuts du Lac du Causse Lissac-sur-Couze
jeudi 16 juillet 2026 · Lissac-sur-Couze
Informations pratiques
Lissac-sur-Couze
Exposition photos Les débuts du Lac du Causse
Moulin de Lissac Lissac-sur-Couze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Exposition de photos dans le cadre des 50 ans du Lac du Causse
Au Moulin de Lissac.
Entrée libre .
Moulin de Lissac Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
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English : Exposition photos Les débuts du Lac du Causse
L’événement Exposition photos Les débuts du Lac du Causse Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-07-15 par Brive Tourisme
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