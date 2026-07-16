Informations pratiques

Lissac-sur-Couze

Exposition photos Les débuts du Lac du Causse

Moulin de Lissac Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Exposition de photos dans le cadre des 50 ans du Lac du Causse

Au Moulin de Lissac.

Entrée libre .

Moulin de Lissac Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

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English : Exposition photos Les débuts du Lac du Causse

L’événement Exposition photos Les débuts du Lac du Causse Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-07-15 par Brive Tourisme