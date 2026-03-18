Exposition photos – Plouf ! Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Du 9 au 13 juin · à Ormédo et au Petit ChantiLire Tout public

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE, DU 9 AU 13 JUINPar l’Atelier Photo d’OrvaultL’Atelier Photo d’Orvault vous invite à plonger dans les multiples visages de l’eau. À travers ces photographies, l’exposition explore sa beauté fragile, sa puissance brute et le lien intime qui nous unit à cet élément essentiel.Du 9 au 13 juin · à Ormédo et au Petit ChantiLire

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr



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