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Exposition photos – Pompiers, un autre regard, Centre Culturel La Salorge, La Guerche-de-Bretagne

vendredi 18 septembre 2026 · Centre Culturel La Salorge · La Guerche-de-Bretagne

Exposition photos – Pompiers, un autre regard, Centre Culturel La Salorge, La Guerche-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre Culturel La Salorge
Adresse
35130 La Guerche-de-Bretagne
Ville
35130 La Guerche-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine

Exposition photos – Pompiers, un autre regard 18 – 20 septembre Centre Culturel La Salorge Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et tout au long du mois de septembre, la Ville de La Guerche-de-Bretagne accueille l’exposition photographique « Pompiers, un autre regard ».
À travers les clichés saisissants du photographe Anthony Métayer, plongez dans le quotidien, le dévouement et les missions des sapeurs-pompiers de notre centre de secours. Pour enrichir cette immersion et faire le lien avec l’histoire locale, le parcours s’accompagne d’une présentation de documents d’archives inédits, d’équipements et d’objets anciens.
• Vernissage officiel & Conférence : Jeudi 3 septembre 2026 à partir de 18h30 (avec l’intervention de Deniz-Jean Gardan).
• Autour de l’exposition : Conférence Micro-Folie le vendredi 18 septembre à 19h (« Les incendies dans l’histoire et dans l’art ») et visites de la caserne sur inscription.
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Dates & Horaires – Du 3 septembre au 2 octobre 2026 :
• Mardi : 9h00 – 12h00
• Mercredi : 10h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
• Jeudi : 17h00 – 19h00
• Vendredi : 10h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
• Samedi : 10h00 – 13h00 / 15h00 – 17h00
(Aux horaires d’ouverture habituels de La Salorge).
Conditions d’accès & Tarifs
• Gratuit / Accès libre (hors visites de la caserne associées qui nécessitent une réservation).
• Renseignements : Mairie au 02 99 96 21 09 / Médiathèque au 02 99 96 22 20.

Centre Culturel La Salorge 35130 La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299962220 http://www.laguerchedebretagne.fr Médiathèque Place Charles de Gaulle
La Ville de La Guerche-de-Bretagne accueille l’exposition photographique d’André Métayer

©anthony metayer

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