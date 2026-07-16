AGENDA · Couin
Exposition photos, Salle des fêtes de Couin, Couin
vendredi 18 septembre 2026 · Salle des fêtes de Couin · Couin
Informations pratiques
Exposition photos 18 – 20 septembre Salle des fêtes de Couin Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Exposition sur la guerre 1914/1918 à la salle des fêtes de Couin
Salle des fêtes de Couin Rue de la mairie couin Couin 62760 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Exposition sur la guerre 1914/1918 à la salle des fêtes de Couin
commune de Couin