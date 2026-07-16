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Exposition photos, Salle des fêtes de Couin, Couin

vendredi 18 septembre 2026 · Salle des fêtes de Couin · Couin

Exposition photos, Salle des fêtes de Couin, Couin

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes de Couin
Adresse
Rue de la mairie couin
Ville
62760 Couin
Département
Pas-de-Calais

Exposition photos 18 – 20 septembre Salle des fêtes de Couin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition sur la guerre 1914/1918 à la salle des fêtes de Couin

Salle des fêtes de Couin Rue de la mairie couin Couin 62760 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Exposition sur la guerre 1914/1918 à la salle des fêtes de Couin

commune de Couin