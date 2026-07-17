Visite guidée du Château de Couin, Château de Couin, Couin

Informations pratiques

Visite guidée du Château de Couin 19 et 20 septembre Château de Couin Pas-de-Calais

Tarif spécial journées du patrimoine : 8 € par adulte, 6 € par enfant de plus de 6 ans, demandeur d’emploi, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée des intérieurs du château (salons, salles à manger, escaliers,…) et des extérieurs (écuries, belle sellerie, tribune de l’église, parc). En plus sont organisées des visites spéciales.

Château de Couin 11 rue Principale – 62760 Couin Couin 62760 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 08 50 64 07 http://www.chateaudecouin.com Le château de Couin a été construit en 1745 par le Comte de Louvignies, Seigneur de Couin et de Landas.

C’est l’architecte arrageois Adrien François d’Huez qui fut chargé de la construction de la bâtisse de plus de 2000 m2.

Le château est Monument Historique en totalité (extérieur et intérieur) depuis 1965.

Visite guidée des intérieurs du château (salons, salles à manger, escaliers…) et des extérieurs (écuries, belle sellerie, tribune de l’église, parc). En plus sont organisées des visites spéciales.

Véronique Vinchant