Exposition photos Thème La gentillesse Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains
mercredi 15 juillet 2026 · Place de la Résistance · Saint-Trojan-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Trojan-les-Bains
Exposition photos Thème La gentillesse
Place de la Résistance Bibliothèque de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-15
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-15
Découvrez une nouvelle exposition autour de la photo à la bibliothèque le thème est autour de la gentillesse !
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Place de la Résistance Bibliothèque de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 53 69
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English : Photo Exhibition Theme: Kindness
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L’événement Exposition photos Thème La gentillesse Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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