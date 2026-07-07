Exposition photos Thème La gentillesse Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains

mercredi 15 juillet 2026 · Place de la Résistance · Saint-Trojan-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Trojan-les-Bains

Exposition photos Thème La gentillesse

Place de la Résistance Bibliothèque de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-15

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-15

Découvrez une nouvelle exposition autour de la photo à la bibliothèque le thème est autour de la gentillesse !

.

Place de la Résistance Bibliothèque de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 53 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Photo Exhibition Theme: Kindness

Check out a new photography exhibition at the library: the theme is kindness!

L’événement Exposition photos Thème La gentillesse Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes