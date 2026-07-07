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AGENDA · Saint-Trojan-les-Bains

Exposition photos Thème La gentillesse Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains

mercredi 15 juillet 2026 · Place de la Résistance · Saint-Trojan-les-Bains

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Lieu
Place de la Résistance
Adresse
Bibliothèque de Saint-Trojan-les-Bains
Ville
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Trojan-les-Bains

Exposition photos Thème La gentillesse

Place de la Résistance Bibliothèque de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-15
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-15

Découvrez une nouvelle exposition autour de la photo à la bibliothèque le thème est autour de la gentillesse !
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Place de la Résistance Bibliothèque de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 53 69 

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English : Photo Exhibition Theme: Kindness

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L’événement Exposition photos Thème La gentillesse Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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