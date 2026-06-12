Exposition Playmobil Salle des sports Prissé

Prissé

Exposition Playmobil

Salle des sports 37 rue de la Fontaine Prissé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le club de l’Étoile Sportive Prissé Mâcon organise sa toute première Expo-Vente Playmobil® en partenariat avec @passion.playmo !

Rendez-vous pour un week-end placé sous le signe de la découverte, du jeu et de la passion de ces célèbres figurines ?

Au programme

-Des dioramas, véritables scènes miniatures recréant des univers complets.

-Une expo-vente pour les collectionneurs et les curieux.

-Des jeux flash tout au long du week-end.

-Une tombola avec de nombreux lots à gagner.

Buvette & snack sur place pour petits et grands.

Un événement convivial, familial et inédit à Prissé!

Notez bien la date et venez nombreux partager ce moment avec nous ! .

Salle des sports 37 rue de la Fontaine Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 16 73 18 businessclub@espmbasket.com

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English : Exposition Playmobil

L’événement Exposition Playmobil Prissé a été mis à jour le 2026-06-05 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)