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Exposition Playmobil Salle des sports Prissé

Exposition Playmobil Salle des sports Prissé samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle des sports

Adresse : 37 rue de la Fontaine

Ville : 71960 Prissé

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Prissé

Exposition Playmobil

Salle des sports 37 rue de la Fontaine Prissé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Le club de l’Étoile Sportive Prissé Mâcon organise sa toute première Expo-Vente Playmobil® en partenariat avec @passion.playmo !
Rendez-vous pour un week-end placé sous le signe de la découverte, du jeu et de la passion de ces célèbres figurines ?
Au programme
-Des dioramas, véritables scènes miniatures recréant des univers complets.
-Une expo-vente pour les collectionneurs et les curieux.
-Des jeux flash tout au long du week-end.
-Une tombola avec de nombreux lots à gagner.
Buvette & snack sur place pour petits et grands.
Un événement convivial, familial et inédit à Prissé!

Notez bien la date et venez nombreux partager ce moment avec nous !   .

Salle des sports 37 rue de la Fontaine Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 16 73 18  businessclub@espmbasket.com

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English : Exposition Playmobil

L’événement Exposition Playmobil Prissé a été mis à jour le 2026-06-05 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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