Exposition Plouf ! Rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye
Exposition Plouf ! Rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye jeudi 25 juin 2026.
Aouste-sur-Sye
Exposition Plouf !
Rue Gustave Gresse MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-25
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-06-25
Exposition sur la biodiversité des récifs coralliens par Jeanne Benichou. Pour voyager, apprendre et jouer !
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Rue Gustave Gresse MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 14 20 accueil@mjcninichaize.org
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English :
Exhibition on coral reef biodiversity by Jeanne Benichou. Travel, learn and play!
L’événement Exposition Plouf ! Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme