Exposition Plouf ! Rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye

Aouste-sur-Sye

Exposition Plouf !

Rue Gustave Gresse MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-25

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-06-25

Exposition sur la biodiversité des récifs coralliens par Jeanne Benichou. Pour voyager, apprendre et jouer !

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Rue Gustave Gresse MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 14 20 accueil@mjcninichaize.org

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English :

Exhibition on coral reef biodiversity by Jeanne Benichou. Travel, learn and play!

L’événement Exposition Plouf ! Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme