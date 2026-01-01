Les apéros de Paulette Dans les coulisses de l’Elabo L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye

Les apéros de Paulette Dans les coulisses de l’Elabo

L'élabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye Drôme

Début : 2026-01-27 18:00:00

fin : 2026-01-27

2026-01-27

Venez passer un moment de convivialité entre ami.e.s de l’asso dans les coulisses de l’élabo. Tout le monde est bienvenu voisins, bénévoles, partenaires, troubadours et curieux !

+33 6 28 63 96 77 lelabodepaulette@gmail.com

English :

Come and spend a convivial moment with friends of the association, backstage at the élabo. Everyone’s welcome: neighbors, volunteers, partners, troubadours and the curious!

