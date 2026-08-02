Exposition Pluralité Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Exposition Pluralité

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Jeudi 2026-11-12 10:00:00

fin : 2027-01-09 17:00:00

Date(s) :

2026-11-12

Passionnée de peinture depuis l’enfance, Marlène Muller a exploré de nombreuses techniques au fil des années dessin, peinture à l’huile, gouache, aquarelle et, plus récemment, acrylique. Soucieuse d’enrichir sa pratique, elle a participé à de nombreux ateliers et stages auprès d’artistes reconnus.

Retraitée depuis trois ans, elle consacre désormais une grande partie de son temps à sa passion. Refusant de se limiter à une seule technique, elle alterne entre aquarelle et acrylique, tout en expérimentant diverses associations de matières et de procédés.

Pour elle, la peinture est une source inépuisable de découverte, mais aussi une école de patience et de persévérance. Cette exposition reflète son parcours artistique, marqué par la curiosité, l’expérimentation et la pluralité.Tout public

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Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

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English :

Passionate about painting since childhood, Marlène Muller has explored many techniques over the years: drawing, oil painting, gouache, watercolor, and, more recently, acrylic. Eager to enrich her practice, she has participated in numerous workshops and courses led by renowned artists.

Having retired three years ago, she now devotes a large part of her time to her passion. Refusing to limit herself to a single technique, she alternates between watercolor and acrylic, while experimenting with various combinations of materials and processes.

For her, painting is an inexhaustible source of discovery, but also a lesson in patience and perseverance. This exhibition reflects her artistic journey, marked by curiosity, experimentation, and diversity.

L’événement Exposition Pluralité Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES