Exposition Pompon Château de Frontenay Frontenay

Château de Frontenay 375 chemin du château Frontenay Jura

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Pour ouvrir la première édition de la biennale, prévue à l’été 2026, le Château de Frontenay mettra à l’honneur le sculpteur animalier François Pompon. Né à Saulieu en 1855, cet enfant du pays bourguignon a marqué l’histoire de l’art français par la puissance épurée de son œuvre. L’exposition rendra un hommage particulier à son œuvre phare l’Ours blanc, qui séduit depuis 1922 par sa sobriété formelle et son intensité silencieuse. .

Château de Frontenay 375 chemin du château Frontenay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 23 36 rencontres@chateaudefrontenay.com

