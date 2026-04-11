Frontenay Jazz Au village Allée des tilleuls (église de Frontenay) Frontenay

Frontenay

Frontenay Jazz Au village

Allée des tilleuls (église de Frontenay) 375 Chemin du Château Frontenay Jura

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Comme chaque année paire, Frontenay Jazz c’est au village , dans la cave Le Clos. La soirée est prévue avec 2 groupes

-Prana 3, un groupe régional avec Tom Moretti à la batterie ;

-Laure Perrin, une harpiste jazz influencée par la musique électronique et folk.

Le PLUS de cette année dans l’après-midi, de 16h à 18h, le Foyer Rural et Frontenay Jazz s’associent pour proposer une scène ouverte accessible gratuitement à l’allée des tilleuls (à côté de l’église).

Toutes les précisions sur frontenayjazz.fr à partir du 1er Juin 2026. .

Allée des tilleuls (église de Frontenay) 375 Chemin du Château Frontenay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 07 92 98 hello@frontenayjazz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Frontenay Jazz Au village

L’événement Frontenay Jazz Au village Frontenay a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme JurAbsolu