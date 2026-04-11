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Frontenay Jazz Au village Allée des tilleuls (église de Frontenay) Frontenay

Frontenay Jazz Au village Allée des tilleuls (église de Frontenay) Frontenay samedi 22 août 2026.

Lieu : Allée des tilleuls (église de Frontenay)

Adresse : 375 Chemin du Château

Ville : 39210 Frontenay

Département : Jura

Début : samedi 22 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Frontenay

Frontenay Jazz Au village

Allée des tilleuls (église de Frontenay) 375 Chemin du Château Frontenay Jura

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Comme chaque année paire, Frontenay Jazz c’est au village , dans la cave Le Clos. La soirée est prévue avec 2 groupes
-Prana 3, un groupe régional avec Tom Moretti à la batterie ;
-Laure Perrin, une harpiste jazz influencée par la musique électronique et folk.

Le PLUS de cette année dans l’après-midi, de 16h à 18h, le Foyer Rural et Frontenay Jazz s’associent pour proposer une scène ouverte accessible gratuitement à l’allée des tilleuls (à côté de l’église).

Toutes les précisions sur frontenayjazz.fr à partir du 1er Juin 2026.   .

Allée des tilleuls (église de Frontenay) 375 Chemin du Château Frontenay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 07 92 98  hello@frontenayjazz.fr

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English : Frontenay Jazz Au village

L’événement Frontenay Jazz Au village Frontenay a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme JurAbsolu

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