Frontenay Jazz Au village Allée des tilleuls (église de Frontenay) Frontenay
Frontenay Jazz Au village Allée des tilleuls (église de Frontenay) Frontenay samedi 22 août 2026.
Frontenay
Frontenay Jazz Au village
Allée des tilleuls (église de Frontenay) 375 Chemin du Château Frontenay Jura
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 23:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Comme chaque année paire, Frontenay Jazz c’est au village , dans la cave Le Clos. La soirée est prévue avec 2 groupes
-Prana 3, un groupe régional avec Tom Moretti à la batterie ;
-Laure Perrin, une harpiste jazz influencée par la musique électronique et folk.
Le PLUS de cette année dans l’après-midi, de 16h à 18h, le Foyer Rural et Frontenay Jazz s’associent pour proposer une scène ouverte accessible gratuitement à l’allée des tilleuls (à côté de l’église).
Toutes les précisions sur frontenayjazz.fr à partir du 1er Juin 2026. .
Allée des tilleuls (église de Frontenay) 375 Chemin du Château Frontenay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 07 92 98 hello@frontenayjazz.fr
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English : Frontenay Jazz Au village
L’événement Frontenay Jazz Au village Frontenay a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme JurAbsolu
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