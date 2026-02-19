VIDE GRENIER DE FRONTENAY Frontenay
VIDE GRENIER DE FRONTENAY Frontenay dimanche 9 août 2026.
VIDE GRENIER DE FRONTENAY
Rue de la Mairie Frontenay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
VIDE GRENIER DE FRONTENAY
organisé par le Foyer Rural
Rue de la Mairie
2 € le ml (sans inscription)
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .
Rue de la Mairie Frontenay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 45 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement VIDE GRENIER DE FRONTENAY Frontenay a été mis à jour le 2026-02-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)