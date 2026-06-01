Exposition Promenade sans début ni fin Rue du Collège Eu

Eu

Exposition Promenade sans début ni fin

Rue du Collège Chapelle du Collège des Jésuites Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-27 13:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Exposition Promenade sans début ni fin de François Ristori, avec une oeuvre de Claude Rutault.

Exposition visible du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Les dimanches et jours fériés de 14h à 18h.

Né à Eu en 1936, François Ristori est un peintre français dont l’œuvre a marqué les années 1970. Aujourd’hui, sa ville natale lui rend hommage.

Après des études à l’École des beaux-arts d’Amiens, puis à celle de Paris, il devient résident à la Cité internationale des arts, puis à la Casa de Velázquez à Madrid, avant de séjourner à Montréal. Ses premières recherches s’orientent vers une peinture abstraite et libre, caractérisée par de larges coups de pinceau aux couleurs variées, recouvrant uniformément de grands formats. Peu à peu, les touches s’élargissent et se transforment en formes plus souples, tandis que sa palette se resserre autour du rouge, du bleu et du blanc. Ristori y cherche un équilibre parfait entre les couleurs, afin qu’aucune ne domine optiquement, affirmant ainsi une stricte planéité picturale.

Entre 1967 et 1968, il développe les traces-formes , des hexagones éclatés qui s’imbriquent les uns dans les autres et viennent occuper uniformément l’ensemble de la surface peinte. Comme ses complices de la peinture radicale française — Buren, Toroni, Rutault, Cadere —, il défend une position exigeante sur ce que peut être la peinture. Jusqu’à son décès, il poursuivra ce même principe, avec ces mêmes couleurs, inlassablement, sans jamais déroger aux règles qu’il s’est fixées.

Dès le début des années 1970, François Ristori est représenté par la galerie Yvon Lambert et bénéficie de nombreuses expositions en France et à l’étranger. En 1978, le Musée national d’art moderne acquiert l’une de ses œuvres.

En 2023, le Centre Pompidou et le MAMCO lui consacrent une exposition ainsi qu’un catalogue. Si son travail s’inscrit pleinement dans la réflexion picturale des années 1970, il semble aujourd’hui essentiel d’en montrer l’engagement, ainsi que cette peinture qui se répète à l’infini, et de se confronter à la question de ce que signifie peindre. Cette exposition sera l’occasion de souligner le caractère répétitif des traces-formes et de présenter certaines toiles jamais sorties de l’atelier. .

Rue du Collège Chapelle du Collège des Jésuites Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00

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English : Exposition Promenade sans début ni fin

L’événement Exposition Promenade sans début ni fin Eu a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers