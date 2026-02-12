Exposition – Public Intimacy Université Rennes 2 – Campus Villejean (Rennes) Rennes 2 mars – 30 septembre Ille-et-Vilaine

Une exposition photographique de Karel Chladek. Public Intimacy est une série du photographe canadien Karel Chladek qui documente le côté intime de la vie nocturne.

Le débat autour du véritable amour restera peut-être sans réponse, mais on peut en apercevoir les braises au coeur de l’exposition Public Intimacy, une série du photographe canadien Karel Chladek qui documente le côté intime de la vie nocturne.

Depuis plus de quinze ans, Chladek capture l’énergie des clubs, l’intensité des concerts et ces moments uniques qui définissent la culture des nuits urbaines.

Son objectif : raconter l’atmosphère et les émotions de ces lieux où la musique rassemble et fait vibrer. Pour lui, ces instants d’une pureté rare sont ceux où les individus se révèlent dans leur vulnérabilité la plus intime. Toujours en quête de nouveaux personnages, de situations inattendues et de moments cachés, il cherche à saisir l’authenticité dans sa forme la plus spontanée et sincère. Lorsqu’on lui demande ce qui fait une photo réussie, Karel répond : « Des histoires dans chaque coin de l’image, des nuances de couleur que l’on peut ressentir, et un moment unique qui ne se reproduira jamais. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-02T00:00:00.000+01:00

Fin : 2026-10-01T00:00:00.000+02:00

Université Rennes 2 – Campus Villejean (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



