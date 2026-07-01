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Exposition Que se tram-il ?, Salle du Pont neuf, Viriville

samedi 19 septembre 2026 · Salle du Pont neuf · Viriville

Exposition Que se tram-il ?, Salle du Pont neuf, Viriville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle du Pont neuf
Adresse
Rue du pont neuf 38980 Viriville
Ville
38980 Viriville
Département
Isère

Exposition Que se tram-il ? 19 et 20 septembre Salle du Pont neuf Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de documents, photos et maquettes de locomotives anciens.
Visuels interactifs sur l’ensemble du parcours de StMarcellin à Lyon
Jeu du Patrimoine.

Salle du Pont neuf Rue du pont neuf 38980 Viriville Viriville 38980 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0627 74 32 38 http://viriville.fr Parkings.
Exposition de documents, photos et maquettes de locomotives anciens.

©anonyme

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