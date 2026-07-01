Exposition Que se tram-il ?, Salle du Pont neuf, Viriville

Informations pratiques

Exposition Que se tram-il ? 19 et 20 septembre Salle du Pont neuf Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de documents, photos et maquettes de locomotives anciens.

Visuels interactifs sur l’ensemble du parcours de StMarcellin à Lyon

Jeu du Patrimoine.

Salle du Pont neuf Rue du pont neuf 38980 Viriville Viriville 38980 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0627 74 32 38 http://viriville.fr Parkings.

Exposition de documents, photos et maquettes de locomotives anciens.

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