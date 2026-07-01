AGENDA · Viriville
Exposition Que se tram-il ?, Salle du Pont neuf, Viriville
samedi 19 septembre 2026 · Salle du Pont neuf · Viriville
Informations pratiques
Exposition Que se tram-il ? 19 et 20 septembre Salle du Pont neuf Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de documents, photos et maquettes de locomotives anciens.
Visuels interactifs sur l’ensemble du parcours de StMarcellin à Lyon
Jeu du Patrimoine.
Salle du Pont neuf Rue du pont neuf 38980 Viriville Viriville 38980 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0627 74 32 38 http://viriville.fr Parkings.
Exposition de documents, photos et maquettes de locomotives anciens.
©anonyme
À voir aussi à Viriville (Isère)
- Visite de la chapelle de Grolée, Chapelle de Grolée, Viriville 19 septembre 2026