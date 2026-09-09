Exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? saison 2 », Chartreuse de Mélan, Taninges

Informations pratiques

Exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? saison 2 » 19 et 20 septembre Chartreuse de Mélan Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition dévoile comment le Moyen Âge a façonné notre monde moderne : développement des villes et des universités, intensité des échanges et du commerce, avancées technologiques majeures telles que l’étrier ou encore la technique du cloisonné. Trois grandes sections rythment le parcours :

-Invasions ou migrations : apports et richesses des grandes migrations (rites funéraires, mode vestimentaire…)

-Les villes du Moyen Âge : développement des centres urbains, regroupant d’abord pouvoir spirituel et pouvoir temporel.

-Voyages et échanges : circulation des marchandises de tous horizons, des hommes et des idées.

Exposition conçue par la Cité des sciences et de l’industrie en coproduction avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives.

ALERTES MÉTÉO

En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :

• pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public

• pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées

Renseignez-vous au +33 (0)4 50 33 23 73

Chartreuse de Mélan 1, avenue de Mélan, 74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Taninges 74440 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 23 73 https://hautesavoie.fr/ Située au cœur de la vallée du Giffre, la chartreuse de Mélan est un site riche de plus de 700 ans d’histoire. Découvrez l’église et le cloître, témoins du passé monastique de ce lieu, où sont présentées des expositions temporaires. En extérieur, profitez du parc de sculptures dont les œuvres d’art contemporain offrent un autre regard sur les multiples vies de la chartreuse, qui fut successivement monastère féminin, collège religieux puis orphelinat départemental.

Cette exposition dévoile comment le Moyen Âge a façonné notre monde moderne : développement des villes et des universités, intensité des échanges et du commerce, avancées technologiques majeures que …

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