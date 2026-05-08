Sélestat

Exposition Raymond Urié

1a rue Ste Foy Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Exposition de Raymond Urié dont les oeuvres les portraits seront en vente au profit de l’association Petits Princes

La galerie La Ligne bleue vous invite à découvrir l’exposition de Raymond Urié, graphiste d’art. Une soixantaine de ses acryliques qui évoquent la nature, l’imaginaire, le rêve, les paysages et les portraits seront en vente au profit de l’association Petits Princes qui oeuvre à la réalisation de rêves d’enfants et d’adolescents malades. 0 .

1a rue Ste Foy Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 78 16 galerie.lalignebleue@gmail.com

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English :

Exhibition by Raymond Urié, whose works and portraits will be sold to raise funds for the Petits Princes association

L’événement Exposition Raymond Urié Sélestat a été mis à jour le 2026-05-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme