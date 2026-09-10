Exposition : Récits d’écrivaines voyageuses, Château de Regnéville, Regnéville-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Château de Regnéville · Regnéville-sur-Mer
Informations pratiques
Exposition : Récits d’écrivaines voyageuses Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Regnéville Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Récits d’écrivaines voyageuses
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.
Partez à la découverte de femmes qui ont raconté le monde à travers leurs voyages : Georgette Leblanc, Renée Hamon, Isabelle Massieu, Henriette d’Angeville, mais aussi Colette, Isabelle Eberhardt ou Selma Lagerlöf. Illustrations originales, panneaux documentaires et lectures d’extraits mettent en lumière ces autrices, célèbres ou méconnues, et leurs récits d’ailleurs. Une séance de dédicaces avec l’illustratrice Adélaïde Lebrun prolongera la rencontre.
– Éditions 2, 3 choses –
Château de Regnéville 2 Route des Fours à Chaux, 50590 Regnéville-sur-Mer, France Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie 0233468218 https://www.manche.fr/patrimoine/fours-chaux-regneville-service-partenaires-N.aspx [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] Edifié au XIIe siècle pour protéger le port de Regnéville et son trafic, ce château fut reconstruit à plusieurs reprises, notamment au XIVe siècle par Charles le Mauvais. C’est cette reconstruction qui subsiste aujourd’hui. L’intérêt du port et de sa forteresse fut tel que le roi se réserva pendant plus de trois siècles leur propriété. Regnéville fut fief royal jusqu’à la fin du XVe siècle. L’édifice fut démantelé par les tempêtes, puis par Richelieu en 1637.
Récits d’écrivaines voyageuses
©Sophie Lulague
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