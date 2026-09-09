AGENDA · Regnéville-sur-Mer
Folk Club, veillée chantée et instrumentale Regnéville-sur-Mer
jeudi 10 septembre 2026 · Regnéville-sur-Mer
Informations pratiques
Regnéville-sur-Mer
Folk Club, veillée chantée et instrumentale
63 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Folk Club, veillée chantée et instrumentale au bar l’Escale à Regnéville-sur-Mer. .
63 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 08 01 93 72
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English : Folk Club, veillée chantée et instrumentale
L’événement Folk Club, veillée chantée et instrumentale Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme
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