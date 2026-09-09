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Folk Club, veillée chantée et instrumentale Regnéville-sur-Mer

jeudi 10 septembre 2026 · Regnéville-sur-Mer

Folk Club, veillée chantée et instrumentale Regnéville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
63 Rue du Port
Ville
50590 Regnéville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Regnéville-sur-Mer

Folk Club, veillée chantée et instrumentale

63 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:00:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Folk Club, veillée chantée et instrumentale au bar l’Escale à Regnéville-sur-Mer.   .

63 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 08 01 93 72 

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English : Folk Club, veillée chantée et instrumentale

L’événement Folk Club, veillée chantée et instrumentale Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme

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