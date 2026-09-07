Exposition recto-verso à l’église St-Germain, Église Saint Germain, Condé-sur-Vesgre

Informations pratiques

Exposition recto-verso à l’église St-Germain 19 et 20 septembre Église Saint Germain Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez à l’église de St-Germain, l’exposition « recto-verso » (cartes postales, photos) et une exposition d’appareils photos anciens.

Église Saint Germain 30 Rue de la Vesgre 78113 Condé-sur-Vesgre Condé-sur-Vesgre 78113 Yvelines Île-de-France 0134870430 Eglise Saint Germain de Condé sur Vesgre

Voûte, boiseries, mobilier, statuaires, vitraux classés à découvrir. parkings à proximité, accueil personnes à mobilité réduite facilité

Exposition « Recto-verso »

©Office de Tourisme du Pays Houdanais