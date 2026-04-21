Exposition : regard sur le temps qui passe, Église Saint-Pierre, Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Exposition : regard sur le temps qui passe 18 – 20 septembre Église Saint-Pierre Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des panneaux exposés dans les bas-côtés de la nef présentent les multiples aspects de la perception du temps au cours de l’Histoire et les diverses manières de l’organiser.

Alors que les vanités nous renseignent sur les préoccupations de l’homme face à la mort, les almanachs et les calendriers présentés – du calendrier liturgique au calendrier républicain – nous dévoilent les étapes du découpage du temps. De nombreuses illustrations permettent de mieux appréhender les rythmes souvent méconnus du calendrier religieux et l’évolution des techniques engagées depuis des siècles dans la conquête de la maîtrise du temps.

Exposition gracieusement prêtée par le Département du Calvados et mise en place par les bénévoles de l’association pour la sauvegarde de l’église de Lion.

Visible tout le mois de septembre 2026.

En libre accès aux heures d’ouverture de l’église.

Église Saint-Pierre Place Victimes du 2 Juillet 1944, 14780 Lion-sur-Mer, France Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie Parking à proximité place des Victimes du 2 juillet

Des panneaux exposés dans les bas-côtés de la nef présentent les multiples aspects de la perception du temps au cours de l’Histoire et les diverses manières de l’organiser.

©F. Dubrulle pour l’association pour la sauvegarde de l’église de Lion