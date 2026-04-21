Visite libre de l’église, Église Saint-Pierre, Lion-sur-Mer
vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Lion-sur-Mer
Informations pratiques
Visite libre de l’église 18 – 20 septembre Église Saint-Pierre Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pour apprécier en toute liberté l’histoire et le patrimoine architectural de l’église de Lion sur mer, vous aurez à votre disposition
– des notices en français, anglais et allemand sur l’histoire de l’église Saint-Pierre et son architecture qui a évolué depuis le XIe siècle.
– un livret-découverte pour les enfants de 7 à 10 ans,
– ainsi que quelques panneaux explicatifs.
Église Saint-Pierre Place Victimes du 2 Juillet 1944, 14780 Lion-sur-Mer, France Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie Parking à proximité place des Victimes du 2 juillet
Pour apprécier en toute liberté l’histoire et le patrimoine architectural de l’église de Lion sur mer, vous aurez à votre disposition
©V. Marion. Association pour la Sauvegarde de l’église de Lion
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