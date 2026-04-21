Visite libre de l’église, Église Saint-Pierre, Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Visite libre de l’église 18 – 20 septembre Église Saint-Pierre Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour apprécier en toute liberté l’histoire et le patrimoine architectural de l’église de Lion sur mer, vous aurez à votre disposition

– des notices en français, anglais et allemand sur l’histoire de l’église Saint-Pierre et son architecture qui a évolué depuis le XIe siècle.

– un livret-découverte pour les enfants de 7 à 10 ans,

– ainsi que quelques panneaux explicatifs.

Église Saint-Pierre Place Victimes du 2 Juillet 1944, 14780 Lion-sur-Mer, France Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie Parking à proximité place des Victimes du 2 juillet

Pour apprécier en toute liberté l’histoire et le patrimoine architectural de l’église de Lion sur mer, vous aurez à votre disposition

©V. Marion. Association pour la Sauvegarde de l’église de Lion