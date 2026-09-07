Exposition « Regards. 200 ans de portraits photographiques. », La Gare Robert Doisneau, Carlux

Informations pratiques

Exposition « Regards. 200 ans de portraits photographiques. » 18 – 20 septembre La Gare Robert Doisneau Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Regards. 200 ans de portraits photographiques

Dans le cadre de son partenariat avec Cauvaldor, la Gare Robert Doisneau présente une exposition consacrée au portrait, en lien avec le thème du Festival Résurgence X : « Chose publique ».

À travers une fresque historique réunissant près de 200 photographies, des premières expérimentations du XIXᵉ siècle jusqu’au selfie contemporain, l’exposition explore les multiples usages du portrait : représentation sociale, affirmation de soi, enjeux politiques et circulation de l’image entre sphère intime et espace public. Elle interroge également la place et le statut du photographe.

Vernissage le samedi 19 septembre à 11h, avec brunch offert.

Des visites flash de la Gare seront proposées tout au long de l’après-midi.

La Gare Robert Doisneau 650 route de la Dordogne 24370 Carlux Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0559531070 https://www.lagare-robertdoisneau.com/ https://www.lagare-robertdoisneau.com/linktree La Gare Robert Doisneau est un équipement culturel dédié à la photographie, implanté au cœur du Pays de Fénelon. Lieu hybride et vivant, elle réunit dans un même espace un office de tourisme, deux salles d’exposition permanente consacrées à l’œuvre du photographe humaniste Robert Doisneau, une salle d’exposition temporaire, ainsi qu’un café-restaurant confié à un exploitant indépendant.

Située sur un axe routier majeur reliant l’A20 à Sarlat et desservie par la voie verte qui suit le même itinéraire, la Gare Robert Doisneau constitue un pôle culturel majeur du Pays de Fénelon et une porte d’entrée sur le Périgord Noir.

Ce positionnement singulier lui permet de remplir plusieurs missions complémentaires : valoriser la photographie comme médium artistique, patrimonial et social ; favoriser l’accès à la culture pour tous les publics ; contribuer à l’attractivité touristique et culturelle du territoire ; offrir un lieu de rencontre, de transmission et de convivialité.

À la croisée des politiques culturelles et touristiques, la Gare Robert Doisneau s’affirme ainsi comme un équipement structurant, profondément ancré dans son territoire et ouvert sur des enjeux artistiques et sociétaux plus larges. GRATUIT. Parking. Accès PMR.

Regards. 200 ans de portraits photographiques

© Collection Privée. La Gare Robert Doisneau