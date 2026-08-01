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Exposition Regards croisés sculptures, peintures, pastels Salle polyvalente Barfleur

lundi 17 août 2026 · Salle polyvalente · Barfleur

Exposition Regards croisés sculptures, peintures, pastels Salle polyvalente Barfleur

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Rue des Ecoles
Ville
50760 Barfleur
Département
Manche
Tarif

Barfleur

Exposition Regards croisés sculptures, peintures, pastels

Salle polyvalente Rue des Ecoles Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17 10:30:00
fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :
2026-08-17

Quatre artistes du Cotentin vous présentent leurs dernières oeuvres sculptures à partir de bois flotté et autres matériaux issus du gravage, portraits aux pastels, peintures à l’huile et à l’acrylique fluide, encres de Chine.
Toutes les oeuvres sont disponibles à la vente.   .

Salle polyvalente Rue des Ecoles Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 81 54 53 62  claud.hebert50@gmail.com

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English : Exposition Regards croisés sculptures, peintures, pastels

L’événement Exposition Regards croisés sculptures, peintures, pastels Barfleur a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cotentin Le Val de Saire

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