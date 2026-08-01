Exposition Regards croisés sculptures, peintures, pastels Salle polyvalente Barfleur
lundi 17 août 2026 · Salle polyvalente · Barfleur
Informations pratiques
Barfleur
Exposition Regards croisés sculptures, peintures, pastels
Salle polyvalente Rue des Ecoles Barfleur Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17 10:30:00
fin : 2026-08-23 18:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Quatre artistes du Cotentin vous présentent leurs dernières oeuvres sculptures à partir de bois flotté et autres matériaux issus du gravage, portraits aux pastels, peintures à l’huile et à l’acrylique fluide, encres de Chine.
Toutes les oeuvres sont disponibles à la vente. .
Salle polyvalente Rue des Ecoles Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 81 54 53 62 claud.hebert50@gmail.com
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English : Exposition Regards croisés sculptures, peintures, pastels
L’événement Exposition Regards croisés sculptures, peintures, pastels Barfleur a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cotentin Le Val de Saire
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