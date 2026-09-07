Exposition : Regards sur le patrimoine Saint-Chinianais, Médiathèque Jules Verne, Saint-Chinian

Informations pratiques

Exposition : Regards sur le patrimoine Saint-Chinianais Samedi 19 septembre, 09h00 Médiathèque Jules Verne Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Découvrez une exposition photographique réunissant les clichés des habitants ayant participé au concours organisé avec les associations Richesses du Saint-Chinianais et Les Amis de Notre-Dame de Nazareth.

Une belle sélection de regards et d’images pour (re)découvrir la commune sous un autre angle.

Médiathèque Jules Verne 1 Grand Rue, 34360 Saint-Chinian Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie 06 40 63 91 61 https://www.saintchinian.fr/mediatheque-st-chinian https://www.bibliotheques-sudherault.fr/ La médiathèque Jules-Verne se trouve au premier étage de la mairie de Saint-Chinian, surplombant le jardin du cloître. Elle est accessible depuis le rez-de-chaussée par l’ascenseur ou l’escalier.

Elle se compose de trois espaces : la médiathèque, la galerie d’exposition et la salle informatique.

Service public en accès libre aux heures d’ouverture, la médiathèque permet de consulter la presse, de feuilleter des livres ou encore de découvrir l’exposition en cours.

La médiathèque Jules-Verne fait partie du réseau des bibliothèques de la Communauté de communes Sud-Hérault. Parking à proximité

Venez découvrir une exposition photographique réunissant les clichés des habitants ayant participé au concours organisé avec les associations Richesses du Saint-Chinianais et Les Amis de Notre-Dame…

© médiathèque de Saint-Chinian