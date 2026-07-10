Informations pratiques

Saint-Chinian

FÊTE DE L’AUTOMNE

Route de Cessenon Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Fête de l’automne

Une fête originale et conviviale !

Venez découvrir les univers fascinants de chacun des exposants

> PSYCHOPLANTES avec son fondateur Kevin, pour des plantes rares accessibles à tous

> MOSY KAMI et ses mousses japonaises

> Alexandra Gatti et ses sculptures géantes en fil de fer,

> Eternelle Nature by Coralie et ses bijoux en fleurs naturelles et résine

> Bougie du Loup avec Pauline qui crée des bouquets mêlant fleurs séchées et fleurs de cire,

> Tristan Montsarrat, Maître composteur à la Communauté de communes Sud Hérault,

> Didier Skanzy, concepteur d’hôtels à insectes et nichoirs à chauve-souris originaux,

> Gaëtan Crespin, producteur de miel,

> BIO ORB PPAM, coopérative qui produit ses propres huiles essentielles à Mons la Trivalle

> Les Amis des Arts qui animeront des ateliers peinture et présenteront une exposition sur le thème de la nature

> et nous mêmes, Jeanne horticulture, avec des arbustes mellifères à baies comestibles et la présentation de notre collection d’agrumes

Ateliers pour adultes et enfants le matin et l’après midi sur réservation.

Food truck et musique accompagneront cette journée festive ! .

Route de Cessenon Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 16 45

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English : FÊTE DE L’AUTOMNE

Autumn Festival

L’événement FÊTE DE L’AUTOMNE Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN