FÊTE DE L’AUTOMNE Saint-Chinian
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Chinian
Informations pratiques
Saint-Chinian
FÊTE DE L’AUTOMNE
Route de Cessenon Saint-Chinian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Fête de l’automne
Une fête originale et conviviale !
Venez découvrir les univers fascinants de chacun des exposants
> PSYCHOPLANTES avec son fondateur Kevin, pour des plantes rares accessibles à tous
> MOSY KAMI et ses mousses japonaises
> Alexandra Gatti et ses sculptures géantes en fil de fer,
> Eternelle Nature by Coralie et ses bijoux en fleurs naturelles et résine
> Bougie du Loup avec Pauline qui crée des bouquets mêlant fleurs séchées et fleurs de cire,
> Tristan Montsarrat, Maître composteur à la Communauté de communes Sud Hérault,
> Didier Skanzy, concepteur d’hôtels à insectes et nichoirs à chauve-souris originaux,
> Gaëtan Crespin, producteur de miel,
> BIO ORB PPAM, coopérative qui produit ses propres huiles essentielles à Mons la Trivalle
> Les Amis des Arts qui animeront des ateliers peinture et présenteront une exposition sur le thème de la nature
> et nous mêmes, Jeanne horticulture, avec des arbustes mellifères à baies comestibles et la présentation de notre collection d’agrumes
Ateliers pour adultes et enfants le matin et l’après midi sur réservation.
Food truck et musique accompagneront cette journée festive ! .
Route de Cessenon Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 16 45
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English : FÊTE DE L’AUTOMNE
Autumn Festival
L’événement FÊTE DE L’AUTOMNE Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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