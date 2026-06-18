LA NUIT DES ÉTOILES Saint-Chinian
LA NUIT DES ÉTOILES Saint-Chinian vendredi 21 août 2026.
Saint-Chinian
LA NUIT DES ÉTOILES
Saint-Chinian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Ciel mon ami vient vers vous
Ciel Mon Ami vient à votre rencontre et vous propose une soirée la tête dans les étoiles
Animation sur le système solaire, observation du ciel au télescope et causerie sur les étoiles
Gratuit pour tous sans réservation
Pensez à amener vos plaids et couvertures .
Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 6 56 80 74 45 ciel.mon.ami@free.fr
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English : LA NUIT DES ÉTOILES
Heaven my friend comes to you
L’événement LA NUIT DES ÉTOILES Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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