Saint-Chinian

LA NUIT DES ÉTOILES

Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Ciel mon ami vient vers vous

Ciel Mon Ami vient à votre rencontre et vous propose une soirée la tête dans les étoiles

Animation sur le système solaire, observation du ciel au télescope et causerie sur les étoiles

Gratuit pour tous sans réservation

Pensez à amener vos plaids et couvertures .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 6 56 80 74 45 ciel.mon.ami@free.fr

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English : LA NUIT DES ÉTOILES

Heaven my friend comes to you

L’événement LA NUIT DES ÉTOILES Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN