Initiation et découverte de l’appellation Saint-Chinian, Maison des Vins de Saint-Chinian, Saint-Chinian
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Vins de Saint-Chinian · Saint-Chinian
Informations pratiques
Initiation et découverte de l’appellation Saint-Chinian 19 et 20 septembre Maison des Vins de Saint-Chinian Hérault
Gratuit. Sans réservation. Accueil tout au long de la journée sur les horaires d’ouvertures. Au-delà de 10 personnes merci de prendre contact auprès de la boutique.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Partez à la découverte des vins de l’appellation à travers une dégustation commentée mettant en lumière les caractéristiques de chaque cuvée et les spécificités des différents terroirs qui composent son aire de production.
Cette rencontre sera également l’occasion de mieux comprendre l’histoire de l’appellation, son implantation géographique, son terroir ainsi que les influences climatiques qui façonnent le vignoble, notamment le rôle des principaux courants d’air sur la qualité des raisins. Les grandes étapes qui ont marqué son évolution et sa reconnaissance seront également présentées.
Entre découverte sensorielle et transmission de connaissances, cette dégustation vous permettra d’apprécier toute la richesse et la diversité des vins de l’appellation, tout en approfondissant votre compréhension des liens entre le terroir, le climat et les caractéristiques des vins.
Maison des Vins de Saint-Chinian 1 avenue Charles Trenet 34360 Saint-Chinian Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 11 69 https://saint-chinian.pro/fr/ https://www.facebook.com/lamaisondesvinsdesaintchinian La Maison des Vins de Saint-Chinian est une boutique associative qui appartient à l’ensemble des vignerons de l’appellation Saint-Chinian. Depuis 1978, elle fonctionne selon le principe du circuit court, favorisant la vente directe du producteur au consommateur afin de valoriser les vins de l’appellation d’origine protégée Saint-Chinian. Aujourd’hui, elle rassemble une centaine de caves coopératives et de domaines viticoles, proposant une large sélection de vins rouges, rosés et blancs.
Depuis 1988, le Syndicat du Cru est propriétaire de cette demeure historique où le père de Charles Trenet exerça la profession de notaire. Rénovée en 2000, elle accueille la boutique des producteurs de l’AOC Saint-Chinian, avec plus de 250 références, ainsi que des muscats de Saint-Jean-de-Minervois, des cartagènes, des eaux-de-vie et de nombreux produits du terroir. Parking à proximité
Facebook: Maison des vins de Saint-Chinian
Dans le cadre de cet événement, les participants sont invités à découvrir une sélection de vins représentatifs de l’appellation. La dégustation sera commentée afin de mettre en avant les de chaque et…
© Maison des vins Saint-Chinian
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