Exposition Rencontre Terre Photographie Prêche Pontorson

Informations pratiques

Pontorson

Exposition Rencontre Terre Photographie

Prêche 7 rue du prêche Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-29 13:00:00

Date(s) :

2026-08-19

L’ancien Prêche de Pontorson accueille une exposition croisée de Laure Exposito, céramiste, et Stéphane Martinelli, photographe.

Leurs œuvres dialoguent autour de la poésie de la nature

Laure Exposito présente des tableaux-céramiques inspirés du wabi-sabi, mêlant grès, porcelaine, ardoise et cuisson Raku pour célébrer l’imperfection et le lien entre terre et cosmos.

Stéphane Martinelli révèle la beauté fragile du végétal dans sa série Herbes Folles, un hommage sensible et engagé à la biodiversité.

Ensemble, ils proposent une contemplation du vivant, un regard lent et protecteur sur la matière, la lumière et le temps. .

Prêche 7 rue du prêche Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 83 06 05 36 prechepontorson@gmail.com

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English : Exposition Rencontre Terre Photographie

L’événement Exposition Rencontre Terre Photographie Pontorson a été mis à jour le 2026-08-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts