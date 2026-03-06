Exposition René Dameme Place de la Mairie Sauternes

Exposition René Dameme

Place de la Mairie Espace Culturel Sauternes Gironde

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-22

PREMIERE SALLE René DAMEME, peintre et plasticien

SECONDE SALLE Exposition dédiée à la Commune avec présentation de documents historiques, de Napoléon III au début du XXème siècle. .

Place de la Mairie Espace Culturel Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 61 12 mairie@sauternes.com

