Sauternes

Afterwork Arche en fête

Château d’Arche Sauternes Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-06-23 2026-07-07 2026-07-28 2026-08-25

Cet été, découvrez Arche en fête 4 mardis festifs sous forme d’afterwork avec bar à vins, brasero et concert guitare-voix dans le jardin de notre chartreuse du XVIIème siècle pour passer un moment convivial dans une ambiance guinguette au coeur des vignes de Sauternes.

Venez profiter des soirées d’été avec nous ! .

Château d’Arche Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 76 30 info@chateau-arche.com

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English : Afterwork Arche en fête

L’événement Afterwork Arche en fête Sauternes a été mis à jour le 2026-06-12 par Gironde Tourisme