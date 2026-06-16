Afterwork Arche en fête Sauternes
Afterwork Arche en fête Sauternes mardi 23 juin 2026.
Sauternes
Afterwork Arche en fête
Château d’Arche Sauternes Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-06-23 2026-07-07 2026-07-28 2026-08-25
Cet été, découvrez Arche en fête 4 mardis festifs sous forme d’afterwork avec bar à vins, brasero et concert guitare-voix dans le jardin de notre chartreuse du XVIIème siècle pour passer un moment convivial dans une ambiance guinguette au coeur des vignes de Sauternes.
Venez profiter des soirées d’été avec nous ! .
Château d’Arche Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 76 30 info@chateau-arche.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Afterwork Arche en fête
L’événement Afterwork Arche en fête Sauternes a été mis à jour le 2026-06-12 par Gironde Tourisme
À voir aussi à Sauternes (Gironde)
- Exposition Studio Stab Place de la Mairie Sauternes 16 juin 2026
- Sauternes fête la musique au château Guiraud Château Guiraud Sauternes 19 juin 2026
- Visit’atelier Bulles et Lavoirs Sauternes 27 juillet 2026