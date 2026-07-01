Informations pratiques

Sauternes

Soirée champêtre

Place de la Mairie Sauternes Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le lundi 13 juillet en soirée, un repas champêtre sera organisé sur la Place de la Mairie. A 23h00, un feu d’artifice vous sera proposé, et pour finir la soirée, notre DJ, vous fera danser sur la piste.

AU MENU

Entrée estivale

Jambon braisé

Dessert

Réservation avant le 8 juillet .

Place de la Mairie Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 02 08 82 comitedesfetes@sauternes.com

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English : Soirée champêtre

L’événement Soirée champêtre Sauternes a été mis à jour le 2026-07-01 par La Gironde du Sud