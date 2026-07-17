Exposition « Restaurer à Wirwignes ? », Église Saint-Quentin, Wirwignes

Informations pratiques

Exposition « Restaurer à Wirwignes ? » 19 et 20 septembre Église Saint-Quentin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition dans l’église de Wirwignes en lien avec le thème de l’année : « Patrimoine en péril »

Église Saint-Quentin 8 Rue de l’Église, 62240 Wirwignes, France Wirwignes 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France 33664658496 https://www.amis-eglise-wirwignes.fr/ http://www.facebook.com/groups/amis.eglise.wirwignes Cette église surprenante a été entièrement transformée par l’abbé Paul Lecoutre, de 1869 à sa mort en 1906. On peut dater son premier état du XIIe. Accolée à une tour guerrière, elle était plus étroite, sans voûte et sans pavement. Le chœur, construit à la fin du XVe, était plus petit. L’abbé Lecoutre, inspiré par un voyage vers la Terre Sainte et l’Italie en 1867, se lança dans un vaste projet de refondation de l’église. Le chœur est élargi, la nef est augmentée de huit chapelles latérales et surélevée par une voûte à la hauteur du chœur. La tour est surélevée puis couverte d’une flèche. La décoration foisonnante de couleurs et de matériaux, le mobilier original, l’abondance des statues et des textes sacrés font de cette église une œuvre unique, conçue par un seul homme. En 1928, l’abbé Baheux fait construire une grotte de Lourdes et ajoute une collection remarquable de statues de Georges Bernardi. Elle est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2006. Parking sur place.

Exposition dans l’église de Wirwignes en lien avec le thème de l’année : « Patrimoine en péril »

© Les amis de l’église Saint-Quentin de Wirwignes